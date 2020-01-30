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США и Канада расширили "крымские" санкции против России

30.01.2020 08:00
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США и Канада расширили "крымские" санкции против России

Канада наложила санкции на шестерых россиян за организацию незаконных выборов в оккупированном Крыму. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Канады, сообщает Укринформ.
В санкционный список попали: так называемый председатель избирательного комитета Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова и секретарь избирательной комиссии Екатерина Пыркова, а также член Совета Федерации РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева, председатель городского законодательного собрания Владимир Немцев и в.и.о. губернатора Михаил Развожаев.
Ранее об ограничительных мерах против этих шести лиц, а также московской частной железнодорожной компании "Grand Service Express" и её гендиректора Александра Ганова, объявили в США.



Теги: Россия, США, Крым, Канада, санкции
 
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