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США и Канада расширили "крымские" санкции против России
30.01.2020 08:00
Канада наложила санкции на шестерых россиян за организацию незаконных выборов в оккупированном Крыму. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Канады, сообщает Укринформ.
В санкционный список попали: так называемый председатель избирательного комитета Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова и секретарь избирательной комиссии Екатерина Пыркова, а также член Совета Федерации РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева, председатель городского законодательного собрания Владимир Немцев и в.и.о. губернатора Михаил Развожаев.
Ранее об ограничительных мерах против этих шести лиц, а также московской частной железнодорожной компании "Grand Service Express" и её гендиректора Александра Ганова, объявили в США.
Теги: Россия, США, Крым, Канада, санкции
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