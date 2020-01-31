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Житель США выиграл в лотерею почти 400 млн долларов
31.01.2020 12:00
Американец из штата Флорида выиграл в лотерею 396,9 миллиона долларов. В его счастливом билете совпали все 6 чисел, сообщает телеканала 112 Украина.
Отмечается, что после погашения налога он получит 274,5 млн. У него есть полгода, чтобы забрать деньги. Судьба улыбнулась не только мужчине, но и точке продажи, где он купил билет. Она получит 100 тысяч долларов.
Теги: США, лотерея, джекпот, выигрыш
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