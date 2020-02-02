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В Австрии слепили самого высокого в мире снеговика (ВИДЕО)

02.02.2020 17:00
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В Австрии слепили самого высокого в мире снеговика (ВИДЕО)

1 февраля в Австрии на горнолыжном курорте Ризнеральм слепили самого высокого снеговика в мире. Его высота достигает 38,04 метра, а на голове красуется огромный черный цилиндр, сообщает Телеканал новостей «24».
Его уже внесли в Книгу рекордов Гиннеса, как самого высокого в мире снеговика. Что интересно, ему дали имя Ризи. Вероятно, оно связано с немецким словом riesig, что в переводе означает "огромный".
До сих пор рекорд среди снеговиков удерживал снежный исполин высотой 37,21 метра. Его слепили в американском штате Мэн в 2008 году.



Теги: Австрия, снеговик, Книга рекордов Гиннеса
 
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