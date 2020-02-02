Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

02.02.2020 09:00

Первая смерть из-за коронавируса нового типа за пределами территории Китая зарегистрирована на Филиппинах, сообщила Всемирная организация здравоохранения, передает Корреспондент.net.

Отмечается, что умершим является приехавший в страну 44-летний житель китайского города Ухань.

Это стало первым случаем смерти из-за коронавируса за пределами Китая.

По последним данным количество инфицированных коронавирусом нового типа в Китае достигло 13 846 человек, жертвами заболевания стали уже 304 человека.