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Иран назвал сумму компенсации семьям погибших в авиакатастрофе
03.02.2020 09:00
Иран предложил выплатить по 80 тыс. долларов родственникам 11 украинцев, которые погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, сообщает LB.ua.
Об этом в комментарии ТСН сказал президент Владимир Зеленский.
"Относительно иранской стороны - они предложили сразу 80 тысяч долларов каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это маловато. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственный кормильцем, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать – 80 тысяч долларов это совсем мало. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше", - сказал президент.
Теги: Иран, компенсация, авиакатастрофа
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