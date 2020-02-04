Последние новости раздела
- У Путина прокомментировали назначение «премьером ДНР» экс-чиновника из России18:00
- Сенат США оправдал Дональда Трампа08:00
- Шойгу наградил орденом бывшего члена ГКЧП12:00
- Рейтинг Трампа достиг максимума за время его президентства11:00
- Гиркин отказался давать показания по делу МН-1716:00
- Эрдоган пообещал обеспечить жильем около пятисот семей крымских татар08:00
- Иран назвал сумму компенсации семьям погибших в авиакатастрофе09:00
- В Австрии слепили самого высокого в мире снеговика (ВИДЕО)17:00
- Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая09:00
- Великобритания вышла из Евросоюза09:00
Гиркин отказался давать показания по делу МН-17
04.02.2020 16:00
Бывший командующий армией "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) не собирается давать показания по делу о крушении Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году, сообщает Корреспондент.net.
Накануне прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17: Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.
"Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне", - заявил Стрелков.
Отвечая на вопрос агентства, готов ли он дать показания по данному делу, он ответил: "Не готов, даже если бы меня доставили туда насильно".
Теги: Донбасс, Нидерланды, суд, Mh17, Гиркин
Читайте также:
- В Нодерландах открыли памятник жертвам катастрофы рейса MH17
- Нидерланды начинают судебную процедуру по сбитому над Донбассом Boeing
- Россияне пытались выкрасть отчет по сбитому МН17
- Лидер протестовавших в Донецке чернобыльцев оштрафован судом
- Партизаны донецкого "Равлика" приговорены к условному сроку
- Краматорчанин хочет отменить "декоммунизацию" в суде
- В Донецке из-за непогоды на маршруты не вышли трамваи и более половины троллейбусов16:00
- В "ДНР" по-тихому сменили главу "правительства"11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 февраля10:00
- В "ДНР" задержали очередного "украинского шпиона"15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 февраля09:00
- В Луганске закрыли на карантин все учреждения образования11:17
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 февраля10:00
- Пенсионный фонд в Станице Луганской запустил систему электронной очереди17:00
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 3 по 9 февраля16:00
- В "ДНР" назвали условия для проведения выборов на Донбассе12:00
- У Путина прокомментировали назначение «премьером ДНР» экс-чиновника из России18:00
- Укрпочта запустила услугу снятия наличных с банковских карт17:00
- В Донецке из-за непогоды на маршруты не вышли трамваи и более половины троллейбусов16:00
- Зеленский презентовал "государство в смартфоне"15:00
- Российская гимнастка-чемпионка совершила попытку самоубийства14:00
- Компьютерные эксперты назвали лучший бесплатный антивирус13:00
- В США умер легендарный актер Кирк Дуглас12:00
- В "ДНР" по-тихому сменили главу "правительства"11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 февраля10:00
- Непогода в Украине обесточила 600 населенных пунктов09:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP
- В "ДНР" по-тихому сменили главу "правительства"
- В "ДНР" задержали очередного "украинского шпиона"
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 февраля
- В Луганске закрыли на карантин все учреждения образования
- В Донецке из-за непогоды на маршруты не вышли трамваи и более половины троллейбусов
- Рада одобрила сокращение количества нардепов
- В Украине подсчитали прихожан ПЦУ и УПЦ МП