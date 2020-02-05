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Рейтинг Трампа достиг максимума за время его президентства
05.02.2020 11:00
Рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу сейчас самый высокий за все время его президентства. Об этом сообщает "Голос Америки", ссылаясь на результаты опроса компании Gallup.
По данным Gallup, Трампа поддерживают 49% американских избирателей.
Доверие к Трампу среди респубилканцев составляет 94%.
42% избирателей, называющих себя независимыми, поддерживают работу президента. Их количество выросло на 3% по сравнению с предыдущим опросом.
Среди американских демократов 7% избирателей одобряют действия главы государства. Это ниже на 3 процента по сравнению с предыдущим исследованием.
Опрос проводился во время процесса импичмента, с 16 по 29 января. Исследователи опросили 1033 человека. Статистическая погрешность составляет 4%.
Теги: импичмент, рейтинг, Дональд Трамп
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