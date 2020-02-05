Шойгу наградил орденом бывшего члена ГКЧП

05.02.2020 12:00

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза и бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Сообщается, что Язов получил награду «за большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи».

Язову сейчас 95 лет, он единственный ныне живущий маршал Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в обороне Ленинграда, был дважды ранен. С 1987 по 1991 год Язов возглавлял министерство обороны СССР.

В августе 1991 года Язов как член Государственного комитета по чрезвычайным положениям (ГКЧП) отдал приказ о вводе танков в Москву. Его арестовали и обвинили в госизмене, в 1994 году он был реабилитирован.