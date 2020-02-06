У Путина прокомментировали назначение «премьером ДНР» экс-чиновника из России

06.02.2020 18:00

Российские власти выступили с циничным заявлением по поводу того, что бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков не был делегирован на должность руководителя «правительства ДНР» - тот оказался на должности «в качестве частного лица». Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Replyua.net.

«Россия абсолютно не причастна к этому конфликту. Это же не официальное делегирование официального лица. В данном случае может идти речь только о действиях физического лица в качестве просто гражданина РФ. Никаких здесь противоречий нет», — пояснил чиновник. Таким образом, он ответил на вопрос украинского журналиста на счет того , как назначение российского чиновника в оккупированном Донецке можно сопоставить с заявлениями Москвы о непричастности РФ к оккупации части украинского Донбасса.