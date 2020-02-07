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В Китае умер врач, который первым сообщил о новом вирусе
Врач Ли Вэньлян, который первым предупредил о вспышке нового вируса 2019-nCoV в Китае, умер в ночь на пятницу, 7 февраля, (вечер четверга по киевскому времени) от пневмонии. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на центральную больницу города Ухань, передает Корреспондент.net.
"В борьбе против эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом, Ли Вэньлян, офтальмолог, работавший в нашей больнице, был, к несчастью, заражен, - говорится в заявлении медицинского учреждения.
Отмечается, что он умер, несмотря на все попытки его реанимировать.
Смерть Вэньляна, которому было 34 года, наступила в 02.58 пятницы по местному времени (19.58 6 февраля по киевскому времени).
Как уточнило издание, первые симптомы болезни у врача были диагностированы 10 января, а 12 января он был госпитализирован.
Теги: вирус, Китай
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