Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины

10.02.2020 08:00

Новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины, сообщает Корреспондент.net.

Так, у одного из украинцев, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, подтвердили заражение новым видом коронавируса.

По данным японского Министерства здравоохранения, сейчас у больного нет никаких серьезных симптомов заболевания. Болезнь обнаружена у одного гражданина Украины и четырех филиппинцев. Все они являются членами экипажа судна. Еще один заразился - житель Гонконга с гражданством США. Больные были эвакуированы с судна и госпитализированы.

По данным издания Nhk, зараженным украинцем является 20-летний член экипажа судна.