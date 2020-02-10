Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины

10.02.2020 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины

Новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины, сообщает Корреспондент.net.
Так, у одного из украинцев, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, подтвердили заражение новым видом коронавируса.
По данным японского Министерства здравоохранения, сейчас у больного нет никаких серьезных симптомов заболевания. Болезнь обнаружена у одного гражданина Украины и четырех филиппинцев. Все они являются членами экипажа судна. Еще один заразился - житель Гонконга с гражданством США. Больные были эвакуированы с судна и госпитализированы.
По данным издания Nhk, зараженным украинцем является 20-летний член экипажа судна.



Теги: вирус, заражение, украинец
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх