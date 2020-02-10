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На круизном лайнере Dimond Princess второй украинец заразился коронавирусом
10.02.2020 15:00
Еще один украинец заразился китайским коронавирусом на остановленном на карантин возле берегов Японии круизном лайнере Dimond Princess, сообщает телеканал 112 Украина.
Ранее коронавирусом заразился 20-летний член экипажа лайнера Diamond Princess, являющийся гражданином Украины. Он отправлен на двухнедельный карантин в японскую больницу, у больного нет никаких серьезных симптомов болезни.
Всего на лайнере коронавирус выявили у 136 человек, за сутки число заболевших увеличилось вдвое. На борту находятся 25 украинцев, двое из которых заболели.
Теги: вирус, Китай, заражение, украинец
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