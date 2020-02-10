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На круизном лайнере Dimond Princess второй украинец заразился коронавирусом

10.02.2020 15:00
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На круизном лайнере Dimond Princess второй украинец заразился коронавирусом

Еще один украинец заразился китайским коронавирусом на остановленном на карантин возле берегов Японии круизном лайнере Dimond Princess, сообщает телеканал 112 Украина.
Ранее коронавирусом заразился 20-летний член экипажа лайнера Diamond Princess, являющийся гражданином Украины. Он отправлен на двухнедельный карантин в японскую больницу, у больного нет никаких серьезных симптомов болезни.
Всего на лайнере коронавирус выявили у 136 человек, за сутки число заболевших увеличилось вдвое. На борту находятся 25 украинцев, двое из которых заболели.



Теги: вирус, Китай, заражение, украинец
 
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