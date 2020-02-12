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ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу

12.02.2020 08:00
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ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу

Новый коронавирус, от которого умерли уже больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019, передает Цензор.НЕТ.
Об этом в твиттере сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
Также ВОЗ обнародовала обновленную статистику новой болезни.
"По состоянию на 6 утра по Женевскому времени зарегистрировано 42 708 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Китае и, к сожалению, мы сейчас превысили 1000 смертей, 1017 человек в КНР потеряли свои жизни из-за этого вируса. В мире есть 393 случая в 24 странах, с 1 смертельным исходом", – сказано в сообщении ВОЗ.



Теги: вирус, Китай, ВОЗ, название
 
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