Микроавтобус из Украины попал в смертельное ДТП под Псковом

13.02.2020 08:00

На трассе в Псковской области 13 февраля в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo погибли восемь человек, предположительно граждане Украины, сообщает Корреспондент.net.

Отмечается, что авария произошла на трассе Санкт-Петербург - Невель на территории Пустошкинского района около деревни Руда.

По предварительной информации, в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и большегруза-фуры погибли восемь человек - водитель Mercedes и семь пассажиров. Еще один пассажир и водитель Volvo пострадали.

Как уточнила глава района Светлана Василькова, все погибшие, предположительно, граждане Украины. По ее словам, микроавтобус с украинскими номерами и зарегистрирован в Украине.