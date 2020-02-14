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С лайнера Diamond Princess эвакуировали первых пассажиров
14.02.2020 14:00
Некоторым пассажирам круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии из-за вспышки коронавируса, разрешили сойти на берег, сообщает Телеканал новостей «24».
Первые 11 человек сошли с судна. Это пожилые люди, пассажиры со слабым здоровьем и те, кто находился в каютах без окон.
У всех них тест на коронавирус показал отрицательный результат. После схода с корабля пассажиров поместили в изолированное жилье, определенное правительством Японии.
Теги: вирус, Китай, круиз, эвакуация, лайнер
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