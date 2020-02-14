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В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
14.02.2020 09:00
Китайские врачи разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCov, сообщил Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР, передает Корреспондент.net.
Пациентам начали переливать плазму крови от выздоравливающих от этой болезни доноров.
Отмечается, что этот метод позволил спасти уже более десятка находившихся в критическом состоянии больных.
Теги: вирус, Китай, лечение
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