Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса

14.02.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса

Китайские врачи разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCov, сообщил Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР, передает Корреспондент.net.
Пациентам начали переливать плазму крови от выздоравливающих от этой болезни доноров.
Отмечается, что этот метод позволил спасти уже более десятка находившихся в критическом состоянии больных.



Теги: вирус, Китай, лечение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх