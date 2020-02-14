В Мюнхене презентовали план завершения войны в Украине

14.02.2020 17:00

В пятницу, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности обнародовали план прекращения войны в Украине, разработанный совместно тремя международными организациями и Российским советом по международным делам. Об этом сообщается на сайте конференции, передает телеканал 112 Украина.

Также к разработке присоединились отдельные эксперты из Украины. Их было трое: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Их роль не уточняется. Кроме этого, никакие украинские организации не привлекались к формированию предложения.

Всего предложено 12 шагов:

1) Возобновление работы СЦКК;

2) Создание военной версии "Нормандской четверки";

3) Открыть доступ для СММ ОБСЕ по всей территории оккупированного Донбасса;

4) Решение вопросов без вести пропавших людей;

5) Разработать и запустить программу по разминированию;

6) Запустить программу по восстановлению Донбасса. При этом, одним из доноров может стать Россия.

7) Изучить возможность создания в Украине Зоны свободной торговли с ЕС и Россией.

8) Изменение антироссийских санкций. Речь идет о том, чтобы изучить насколько "реализация Минских соглашений могла бы привести к изменению санкций".

9) Устранение радиологической опасности на Донбассе;

10) Наладить диалог о взаимной безопасности в странах НАТО;

11) Поиск и поддержка путей взаимодействия с Россией;

12) Запуск внутриукраинского диалога об идентичности. Украине советуют, в том числе, определиться как взаимодействовать с соседями - Польшей, Венгрией и Россией.