Зеленский предложил совместное патрулирование границы на Донбассе силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО

16.02.2020 09:00

Украинская сторона согласна на совместное патрулирование границы с представителями ОБСЕ и ОРДЛО на период подготовки местных выборов на Донбассе, информирует Цензор.НЕТ.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Зеленского, он поднимал этот вопрос на "нормандской встрече" 9 декабря, а сейчас он обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Я думаю, что у нас есть возможность додавить, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ", - сказал он.

Кто именно из "представителей оккупированных территории" мог бы участвовать в таком патрулировании, он не уточнил.