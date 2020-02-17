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В Китае выпустили первое лекарство от COVID-2019

17.02.2020 08:00
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В Китае выпустили первое лекарство от COVID-2019

Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в Китае, сообщило правительство города Тайчжоу, сообщает Корреспондент.net.
Как говорится в заявлении правительства, речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan.
"15 февраля препарат Фавэйлавэй официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок. Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса", - указано в заявлении.
Отмечается, что лекарство может сыграть важную роль в лечении и профилактике заболевания. Название препарата на латинском языке в заявлении не приводится, однако в распространенных в интернете фотографиях лицензии на производство значится Favipiravir.



Теги: лекарство, вирус, Китай
 
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