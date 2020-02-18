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Главу Мюнхенской конференции занесли в базу "Миротворца"

18.02.2020 11:00
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Главу Мюнхенской конференции занесли в базу "Миротворца"

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу скандального сайта "Миротворец" за подписание плана по мирному урегулированию на Донбассе, сообщает Корреспондент.net.
Авторы ресурса обвиняют Ишингера в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "участии в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины" и "манипулировании общественно значимой информацией".
Отмечается, что документ 12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона "по сути, ставит целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины по Донбассу".
"Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение между РФ с Евросоюзом. Также планом предусмотрен запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседей Украины, включая Россию", - говорится на сайте "Миротворца".



Теги: конференция, Мюнхен, сайт "Миротворец", глава
 
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