Путин официально уволил Суркова

19.02.2020 08:00

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает Цензор.НЕТ.

"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.