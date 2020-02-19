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Путин официально уволил Суркова

19.02.2020 08:00
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Путин официально уволил Суркова

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает Цензор.НЕТ.
"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации", - говорится в тексте документа.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.



Теги: Путин, увольнение, Сурков
 
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