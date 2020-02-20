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Трех украинцев китайские врачи не выпустили из Уханя
20.02.2020 08:00
На борт самолета, который вылетел из китайской Уханя в Украину находятся люди, не имеющие симптомов острой респираторной инфекции. 4 человек врачи не допустили к полету, 3 из них украинцы. Об этом сообщил заместитель Министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Эвакуация проходит в штатном режиме. Правительство имеет четкий план и мы его выполняем. К приему людей готовы. Самолет уже вылетел. Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции ", - рассказал чиновник.
Теги: вирус, Китай, украинцы, эвакуация
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