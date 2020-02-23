Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Украинцев с поезда "Киев-Москва" выпустили из карантина в России

23.02.2020 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцев с поезда "Киев-Москва" выпустили из карантина в России

Ни у кого из 20 пассажиров и проводников вагона поезда "Киев-Москва", который отцепили в Брянске, не обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в РФ, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Также не зафиксировано заражение коронавирусом и у больной гражданки Китая, которая присутствовала в вагоне.
Все граждане Украины получили выписные документы – и смогли продолжить поездку. Отцепленный вагон присоединили к поезду "Москва-Киев" и отправили в Украину.



Теги: Киев, вирус, Москва, поезд, карантин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх