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Украинцев с поезда "Киев-Москва" выпустили из карантина в России
23.02.2020 10:00
Ни у кого из 20 пассажиров и проводников вагона поезда "Киев-Москва", который отцепили в Брянске, не обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в РФ, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Также не зафиксировано заражение коронавирусом и у больной гражданки Китая, которая присутствовала в вагоне.
Все граждане Украины получили выписные документы – и смогли продолжить поездку. Отцепленный вагон присоединили к поезду "Москва-Киев" и отправили в Украину.
Теги: Киев, вирус, Москва, поезд, карантин
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