В Италии началась паника из-за эпидемии коронавируса

24.02.2020 08:00

В северных регионах Италии, где отмечена вспышка коронавируса, началась паника, сообщает СТРАНА.ua.

Люди скупают продукты и предметы первой необходимости, встревоженные решением правительства запретить передвижение между районами, которые определены как "горячие точки" из-за зафиксированных случаев болезни.

Согласно последним данным, Италия вышла на первое место среди европейских стран по распространению нового коронавируса. На сегодняшний день зафиксировано около 160 случаев заражения (из них 78 новых), три человека скончались, состояние 26 оценивается как критическое.

Вспышка заболевания затронула в основном две итальянские провинции Ломбардию и Венето. Правительство Италии закрыло 11 городов. Выезжать из них или въезжать в них можно только по специально выданному разрешению. В закрытых городах временно не работают школы и многие фирмы, отменены общественные и спортивные мероприятия. Принято решение отменить традиционный Венецианский карнавал, намеченный на 23-25 февраля.