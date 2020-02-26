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Коронавирус обнаружен в соседней с Украиной стране

26.02.2020 08:00
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Коронавирус обнаружен в соседней с Украиной стране

В Румынии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что инфицированный вернулся в Румынию три недели назад после посещения Италии. На данный момент он помещен на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста.
Напомним, наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии. По состоянию на 25 февраля в Италии инфицированы заразились 272 человека: 206 в регионе Ломбардия, 38 - Венето, 21 - в Эмилии Романия, по три - в Пьемонте и Риме и еще по одному - в Больцано и Трентино. Также известно о семи смертельных случаях.



Теги: вирус, Румыния, COVID-19
 
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