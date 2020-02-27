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В Италии диагностировали коронавирус у украинки

27.02.2020 08:00
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В Италии диагностировали коронавирус у украинки

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован среди украинцев в Италии, сообщает НВ со ссылкой на итальянское издание Fanpage.
"Первый случай коронавируса в Кампании... Девушка, которая несколько дней чувствовала себя плохо, вчера отправилась в больницу Сан-Лука-ди-Валло-делла-Лукания, где ее подвергли тесту для вируса Ковид-19, который уже дал положительный результат в больнице Котуньо в Неаполе. Наличие коронавируса должно быть подтверждено Римским институтом Спалланзани. Все те, кто вступал в контакт с девушкой, прежде всего семья, которая сопровождала ее в больницу, были помещены на карантин", - говорится в сообщении, на сайте издания.
Издание отмечает, что наличие коронавируса должно быть повторно подтверждено Римским институтом Спалланзани.
Все те, кто вступал в контакт с девушкой, прежде всего семья, которая сопровождала ее в больницу, были помещены в карантин.
Как сообщила журналист Stranieriinitalia Марьяна Сороневич на своей странице в Facebook, состояние здоровья украинки не критическое. Девушку перевели в инфекционную больницу Котуньо в Неаполе.



Теги: вирус, Италия, Украинка, COVID-19
 
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