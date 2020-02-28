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Первый случай коронавируса зарегистрирован в Беларуси
28.02.2020 09:00
27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Об этом сообщает tutby.com.
Учитывая ухудшение эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии Минздравом Беларуси было принято решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран в период с 20 февраля.
27 февраля был выявлен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.
Теги: вирус, Беларусь, COVID-19
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