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ВОЗ назвала сроки выздоровления от коронавируса
29.02.2020 09:00
Полное выздоровление от коронавируса наступает примерно через 20 дней со дня проявления первых симптомов заражения. Об этом заявил эксперт и официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, сообщает Корреспондент.net.
В своих выводах эксперт сослался на данные свежих исследований.
"Согласно нашим клиническим рекомендациям, пациента можно отпустить из больницы после двух подряд негативных тестов на вирус, проведенных с разницей в сутки. Исходя из доступных на данный момент исследований, период полного выздоровления человека с момента проявления симптомов составляет примерно 20 дней", - сказал Яраревич.
Теги: ВОЗ, выздоровление, COVID-19
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