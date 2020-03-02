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На болгаро-греческой границе задержали экс-комбата "Айдара"
02.03.2020 08:00
Экс-нардеп и первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук заявил о своем задержании на греческой границе. Об этом он написал в Facebook 1 марта, сообщает Корреспондент.net.
"Меня задержали на болгаро-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия. И сейчас будет Интерпол задерживать", – отметил Мельничук.
Он подчеркнул, что находится в отделении с беременной женой и девятимесячным сыном.
"Посольства молчат. Ничего никому не говорят. Полная тишина. Обращаюсь, чтобы как можно быстрее подняли (вопрос – ред.) перед нашим посольством, чтобы хотя бы предоставили мне защитника, который отстаивал мои права", – заявил экс-нардеп.
Причину задержания он не уточнил.
Теги: задержание, батальон "Айдар", комбат
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