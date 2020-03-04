Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Первый случай COVID-19 зарегистрирован в Польше

04.03.2020 09:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Первый случай COVID-19 зарегистрирован в Польше

В Польше зарегистрирован первый случай коронавируса. Больной сейчас находится в Зеленой Гуре. Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, информирует УНН.
"У нас первый случай коронавирусной инфекции в Польше. Все пройдет согласно процедур. Пациент находится в Зеленой Гуре. Все лица, которые имели контакт с зараженным пациентом, пройдут карантин", - говорится в сообщении.



Теги: Польша, заражение, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх