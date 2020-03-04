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Первый случай COVID-19 зарегистрирован в Польше
04.03.2020 09:30
В Польше зарегистрирован первый случай коронавируса. Больной сейчас находится в Зеленой Гуре. Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, информирует УНН.
"У нас первый случай коронавирусной инфекции в Польше. Все пройдет согласно процедур. Пациент находится в Зеленой Гуре. Все лица, которые имели контакт с зараженным пациентом, пройдут карантин", - говорится в сообщении.
Теги: Польша, заражение, COVID-19
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