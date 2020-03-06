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Россия и Турция заключили соглашение по Сирии

06.03.2020 09:00
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Россия и Турция заключили соглашение по Сирии

5 марта может стать историческим днем в истории почти 10-летнего конфликта в Сирии, сообщает Телеканал новостей «24».
Так, президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган встретились в Москве, чтобы урегулировать вооруженный конфликт в провинции Идлиб.
Президентам удалось согласовать совместный документ по урегулированию ситуации в Сирии. Он предусматривает следующие шаги:

  1. В полночь с 5 на 6 марта будет введен режим прекращения огня в Идлибской зоне;
  2. Создание коридора безопасности по линии разграничения длиной 6 километров на юг и 6 километров на север до трассы М4 в течение 7 дней;
  3. 15 марта 2020 года начать совместное патрулирование России и Турции в Идлибской зоне.


Теги: Россия, Турция, Сирия, соглашение
 
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