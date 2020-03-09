В Италии от коронавируса за сутки умерли 133 человека

09.03.2020 08:00

В Италии число летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания за сутки увеличилось на 133, общее количество умерших от болезни в стране достигло 366 человек, сообщает Корреспондент.net.

Сообщается, что за сутки в Ломбардии было зарегистрировано 769 новых случаев заражения, число умерших возросло до 257. Всего в Италии умерли 366 человек.

Общее число инфицированных выросло за сутки на более чем 1,3 тыс. и составляет 6387.

Всего в Европе уже больше 9 тыс заболевших коронавирусом. Почти две трети инфицированных находятся в Италии. За ней следуют Германия и Франция - там более 700 зафиксированных случаев.