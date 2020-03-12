Итальянские туристы "привезли" коронавирус на Кубу

12.03.2020 16:00

Куба подтвердила первые три случая заражения COVID-19 на своей территории. Об этом сообщает Miami Herald в четверг, 12 марта, передает Корреспондент.net.

"Официальные кубинские СМИ в среду ночью сообщили, что трое итальянских туристов стали первыми зараженными коронавируса на территории этого островного государства", - сказано в публикации.

По информации Минздрава Кубы, эти туристы прибыли в страну 9 марта и остановились в отеле города Тринидад к востоку от столицы Гаваны. Еще один, четвертый итальянский турист, который был с ними, получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Все инфицированные находятся в изоляции в институте тропической медицины в Гаване.