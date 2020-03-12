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ВОЗ объявила о пандемии вируса Covid-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии нового китайского коронавируса Covid-19 в мире. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции, сообщает телеканал 112 Украина.
"Пандемия - это не слово, которое следует использовать легко или неосторожно. Это слово, которое при неправильном использовании может вызвать необоснованный страх или неоправданное признание того, что борьба окончена, что приводит к излишним страданиям и смерти", - заявил Гебрейесус.
Согласно определению Центра по контролю и профилактике заболеваний США, пандемия — это "эпидемия, которая распространяется в нескольких странах или на нескольких континентах, обычно поражая большое количество людей", тогда как эпидемия — это "рост, часто внезапный, числа случаев заболевания до показателей более высоких, чем обычно ожидается в данной популяции в данном регионе".
Теги: ВОЗ, пандемия, COVID-19
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