ВОЗ объявила о пандемии вируса Covid-19

12.03.2020 09:00

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии нового китайского коронавируса Covid-19 в мире. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции, сообщает телеканал 112 Украина.

"Пандемия - это не слово, которое следует использовать легко или неосторожно. Это слово, которое при неправильном использовании может вызвать необоснованный страх или неоправданное признание того, что борьба окончена, что приводит к излишним страданиям и смерти", - заявил Гебрейесус.

Согласно определению Центра по контролю и профилактике заболеваний США, пандемия — это "эпидемия, которая распространяется в нескольких странах или на нескольких континентах, обычно поражая большое количество людей", тогда как эпидемия — это "рост, часто внезапный, числа случаев заболевания до показателей более высоких, чем обычно ожидается в данной популяции в данном регионе".