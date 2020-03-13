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Польша гарантировала украинцам бесплатное лечение в случае заражения коронавирусом
Все украинцы, которые находятся в Польше, могут рассчитывать на бесплатные тесты на выявление коронавируса и бесплатное лечение, информирует "Укринформ".
Об этом заявил спикер министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич.
Отвечая на вопрос, получат ли возможность лечения те граждане Украины в Польше, которые не имеют медицинского страхования или страхового полиса, он сказал: "Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, гарантированно бесплатное проведение тестов и лечения, которое покрывается из бюджета польского государства".
Отмечается, что на сегодняшний день в Польше находятся примерно 1-1,5 млн трудовых мигрантов из Украины.
Общее количество зараженных коронавирусом в Польше выросло до 51 человека, один человек накануне умер.
Теги: Польша, лечение, украинец, COVID-19
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