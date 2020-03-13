В Китае нашли вероятного "нулевого пациента"

13.03.2020 12:00

Первый случай заражения коронавирусом нового типа произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post, передает Корреспондент.net.

Опираясь на правительственные документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов, издание полагает, что первым человеком, зараженным новым заболеванием, мог быть 55-летний житель провинции Хубэй, но статус его как нулевого пациента, то есть первого заразившегося, еще официально не подтвержден.