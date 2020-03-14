В Италии резко возросла смертность от COVID-19

14.03.2020 13:00

В Италии за сутки 13 марта от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, скончались 250 человек, сообщает Корреспондент.net.

Всего с начала вспышки умерли 1266 человек, заявил в пятницу глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Общее число инфицированных с момента начала вспышки в Италии достигло 17660 человек, из них на данный момент болеют 14 955 человек, 1439 вылечились.

Боррелли уточнил, что средний возраст умерших более 80 лет. Прирост заражений сохраняет достаточно высокие темпы.

По данным специалистов, 20% всех жертв коронавируса в мире приходятся на Италию.