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В России - 14 новых случаев заражения коронавирусом
15.03.2020 13:00
Россия по состоянию на субботу зафиксировала 59 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки было выявлено 14 новых случаев заражения, сообщает телеканал 112 Украина.
В том числе, 9 новых случаев было зарегистрировано в Москве, 1 в Московской области, 1 в Санкт-Петербурге, 2 в Кемеровской области, 1 в Калиниградской области.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил россиян минимизировать поездки за границу из-за распространения коронавируса.
Теги: Россия, заражение, COVID-19
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