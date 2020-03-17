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В Италии нашли лекарство от коронавируса
В Италии заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом против ревматоидного артрита "Тоцилизумаб" (Tocilizumab) производства фармацевтической компании Roche. Об этом сообщает La Repubblica, передает Апостроф.
Специалист по инфекционным заболеваниям в больнице Котуньо в Неаполе Винченцо Монтесарчио рассказал, что больницы начали запрашивать у Итальянской медицинской агенции (AIFA) утверждение такого плана лечения.
По его словам, в выходные, 14-15 марта, четверо пациентов, поступивших в больницу Котуньо в Неаполе с диагнозом коронавирус, получали лечение противоартритным препаратом "Тоцилизумаб".
Это стало следствием научного эксперимента, протокол которого был одобрен на государственном уровне. В общей сложности уже 11 пациентов в Неаполе лечили не по назначению указанным препаратом и результаты впечатляют.
В других больницах также сообщили о положительном эффекте лекарства.
Теги: лекарство, Италия, COVID-19
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