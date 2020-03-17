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В Китае открылся первый после карантина кинотеатр

17.03.2020 17:00
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В Китае открылся первый после карантина кинотеатр

В китайском городе Урумчи в провинции Синьцзян впервые с 26 января, когда был введен карантин из-за коронавируса, официально открылся первый кинотеатр "Золотая пальма", сообщает Корреспондент.net.
В день открытия зрителям предложили к просмотру пару патриотических картин, криминальный триллер и анимационные ленты.
О том, что кинотеатр распахнет свои двери, анонсировалось накануне в социальных сетях. Однако в заведение никто не явился.
Это связано с тем, что жители продолжают придерживаться правил для профилактики коронавируса и предпочитают проводить время дома.



Теги: Китай, открытие, карантин, кинотеатр
 
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