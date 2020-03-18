Россия закрыла границу для иностранцев

18.03.2020 14:00

Правительство Российской Федерации из-за коронавируса закрыло въезд в страну иностранцам. Меры будут действовать с 18 марта (среда) по 1 мая, сообщает СТРАНА.ua.

Въезд в страну будет разрешен таким категориям иностранцев:

иностранцам с видом на жительство в России,

водителям грузовиков,

дипломатам.

Исключений для граждан каких-либо стран - Украины или Беларуси - не сделано.

В то же время жители ОРДЛО, получившие российский паспорт, могут въехать в РФ, несмотря на отсутствие местной регистрации.