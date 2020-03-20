Италия опередила Китай по числу умерших от коронавируса

20.03.2020 09:00

В Италии число пациентов, умерших из-за коронавирусной инфекции, увеличилось до 3405, превысив количество жертв в Китае, откуда началось распространение COVID-19, сообщает НВ.

За последние 24 часа в Италии зафиксировали 427 летальных случаев. Днем ранее от коронавируса умерли 475 пациентов.

В Китае на сегодняшний день умерли 3245 человек.