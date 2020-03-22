США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

22.03.2020 10:00

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек. Таким образом Соединенные Штаты вышли на третье место по количеству зараженных после Китая и Италии, сообщает РБК-Украина.

Больше всего инфицированных в Нью-Йорке — 12,3 тыс. человек. На втором месте северо-западный штат Вашингтон — там подтверждено 1793 случая COVID-19. Замыкает тройку Калифорния, в которой 1407 заболевших.