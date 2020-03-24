В Китае уже выздоровели более 90% всех зараженных коронавирусом

24.03.2020 10:00

В Китае выздоровели более 90% всех зараженных коронавирусом, в настоящий момент в больницах остаются 4,7 тысячи человек, сообщает Корреспондент.net.

Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, обнародованные 24 марта.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 81 171, из них 73 159 человек излечились, 4735 человек болеют (1573 находятся в тяжелом состоянии) и 3277 скончались.

За минувшие сутки в стране выявили 78 новых случаев COVID-19, из них 74 – ввозные. Умерли семь человек.