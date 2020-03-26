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ВОЗ дала рекомендации по борьбе с COVID-19
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны к агрессивным мерам в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил на брифинге в Женеве 25 марта, сообщает Корреспондент.net.
Гебрейесус подчеркнул, что мер по самоизоляции граждан недостаточно, чтобы победить COVID-19. При этом такие шаги позволяют снять давление с системы здравоохранения.
"Сами по себе эти меры не приведут к прекращению пандемии. Агрессивные меры по поиску, изоляции, тестированию, лечению и отслеживанию являются не только лучшим и быстрым выходом из экстремальных социальных и экономических ограничений, но и лучшим способом их предотвращения", - отметил глава ВОЗ.
По его словам, свыше 150 стран мира до сих пор имеют менее 100 случаев заражения.
"Если они предпримут такие же агрессивные меры сейчас, эти государства имеют шансы предотвратить распространение вируса и избежать более жестких социальных и экономических потерь, которые есть в других странах", - указал Гебрейесус.
Теги: ВОЗ, призыв, COVID-19
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