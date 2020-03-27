Борис Джонсон заразился коронавирусом

27.03.2020 15:00

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом и испытывает легкие симптомы, сообщает НВ.

«Сейчас я самоизолируюсь, но буду продолжать руководить правительством посредством видеоконференции, пока мы будем бороться с этим вирусом», — написал Джонсон в своем Twitter.