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COVID-19 обнаружили в Кремле

27.03.2020 14:00
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COVID-19 обнаружили в Кремле

Среди сотрудников администрации президента РФ есть больной коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ICTV.
"Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса, это соответствует действительности. Принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры", — сказал Песков.
По словам Пескова, больной не контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным.



Теги: Путин, Кремль, COVID-19
 
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