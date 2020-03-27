COVID-19 обнаружили в Кремле

27.03.2020 14:00

Среди сотрудников администрации президента РФ есть больной коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ICTV.

"Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса, это соответствует действительности. Принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры", — сказал Песков.

По словам Пескова, больной не контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным.