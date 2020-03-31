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Принц Чарльз вылечился от коронавируса

31.03.2020 10:00
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Принц Чарльз вылечился от коронавируса

В понедельник, 30 марта, принц Чарльз вышел из режима самоизоляции, в котором он находился из-за коронавируса, и сейчас полностью зоров. Об этом сообщает ІнА "Українські Новини".
25 марта у принца Чарльза подтвердился коронавирус, после чего он самоизолировался в замке в Шотландии. У принца Уэльского были легкие симптомы заболевания. Его жена Камилла также сдала тест на коронавирус (он показал отрицательный результат), но в целях безопасности она пока останется на карантине.
Карантин Чарльза продолжался менее недели. Установить, от кого именно он заразился, не удалось.



Теги: лечение, принц Чарльз, COVID-19
 
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