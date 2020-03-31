В Беларуси зафиксирована первая смерть от коронавируса

31.03.2020 17:00

В Беларуси зафиксировали первую смерть от коронавируса Covid-19: скончался актер театра им. Якуба Коласа в Витебске Виктор Дашкевич. Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на слова жены умершего Светланы Дашкевич.

Светлана сообщила, что вдвоем с мужем они лечились от пневмонии. Впоследствии из-за ухудшения самочувствия попали в больницу.

Анализ 75-летнего актера на коронавирус оказался положительным. Его самочувствие ухудшалось, и несколько дней он провел в больнице в тяжелом состоянии.

Сейчас в театре отменены все спектакли, еще несколько актеров лечатся от пневмонии.

Отмечается, что в Беларуси до сих пор официально не введен карантин, хотя по состоянию на 30 марта уже было подтверждено 152 инфицирования.