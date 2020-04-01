Последние новости раздела
- Власти оккупированного Крыма объявили региональный карантин13:00
- США по количеству умерших от коронавируса обогнали Китай10:00
- В Беларуси зафиксирована первая смерть от коронавируса17:00
- Принц Чарльз вылечился от коронавируса10:00
- В Москве ввели жесткие карантинные меры10:00
- В Борисполь прибыл самолет с медпомощью из Китая14:00
- В Китае выздоровели 92% больных COVID-1909:00
- Борис Джонсон заразился коронавирусом15:00
- COVID-19 обнаружили в Кремле14:00
- США вышли на первое место по числу случаев коронавируса09:00
США по количеству умерших от коронавируса обогнали Китай
01.04.2020 10:00
В США число смертей от коронавируса превысило китайский показатель, сообщает "Страна".
В Соединенных Штатах к вечеру 31 марта скончались 3415 человек, а в Китае за время эпидемии - 3309 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте частного исследовательского Университета Джона Хопкинса.
Однако на первом месте в мире по числу погибших от нового вируса до сих пор стоит Италия с более чем 12,4 тысячами жертв. Вторую позицию занимает Испания (более 8,2 тысяч смертельных исходов).
В то же время США лидируют по количеству заболевших вирусом: его выявили у 175 067 жителей страны. На втором месте Италия (105 792 человека).
От заболевания выздоровели 6 тысяч американцев.
Теги: США, Китай, COVID-19
Читайте также:
- Эксперты прогнозируют крах доллара и окончание господства Запада
- Партнер Сороса предрекает крах доллару
- Китай "закрыл" Гонконг для американских военных кораблей
- Большую угрозу для США представляет собой Китай, а Россия ему в подметки не годится — Бен Родс
- Как отмечают Первомай в разных странах мира: с субпродуктами на палочках под сакурой и барбекю на балконе
- Прогноз: К 2050 году главными экономиками мира станут Китай и Индия
- В "ДНР" заявили о первом случае коронавируса09:00
- В ООС разъяснили порядок пропуска в Донецкую и Луганскую области12:00
- Кабмин хочет направить в "Л/ДНР" гумпомощь для борьбы с коронавирусом13:00
- В Мариуполе выявлены 4 новых случая COVID-1909:00
- В "ЛНР" официально подтвердили первый случай COVID-1909:00
- В штабе ООС объяснили, кому запрещен въезд в Луганскую и Донецкую области16:00
- В Авдеевке в результате обстрела ранена женщина10:00
- В Мариуполе изменили правила въезда в город13:00
- CОVID-19 выявлен у жительницы Бахмута08:00
- Донецкая область получила антикоронавирусную гумпомощь из Китая13:00
- Шмыгаль пообещал "карантинную" доплату пенсионерам старше 8014:00
- Власти оккупированного Крыма объявили региональный карантин13:00
- Маск предложил бесплатные аппараты ИВЛ для экстренных случаев с коронавирусом12:00
- В Украине за сутки зафиксировано 120 новых случаев COVID-1911:00
- США по количеству умерших от коронавируса обогнали Китай10:00
- В "ДНР" заявили о первом случае коронавируса09:00
- Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки08:00
- В Беларуси зафиксирована первая смерть от коронавируса17:00
- Организаторы Евровидения анонсировали серию онлайн-концертов участников16:00
- Бой Усик - Чисора предварительно перенесен на июль15:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Кабмин хочет направить в "Л/ДНР" гумпомощь для борьбы с коронавирусом
- В ООС разъяснили порядок пропуска в Донецкую и Луганскую области
- В "ЛНР" официально подтвердили первый случай COVID-19
- Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
- В Мариуполе выявлены 4 новых случая COVID-19
- В СНБО создали онлайн-карту распространения заболеваемости COVID-19 в Украине
- В "ДНР" заявили о первом случае коронавируса
- В Украине число заболевших коронавирусом превысило 400
- Минздрав опубликовал список больниц для госпитализации пациентов с COVID-19
- В Москве ввели жесткие карантинные меры